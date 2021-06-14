İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bahar Dalı Sokak adresinde ikamet eden KOTO eski üyesi İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinden emekli öğretmen esnaf Celal Alaydın (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Alaydın’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.