Başiskele Barbaros Mahallesi Gürpınar Sokak adresinde ikamet eden Tüpraş’tan emekli Mehmet Atıf Işık (59) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Atıf Işık’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.