Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Beste Sokak adresinde ikamet eden Petrol ofisinden emekli Orhan Oğuz (71) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Orhan Oğuz’un cenazesi Vezirçiftliği Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.