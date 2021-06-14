Körfez Hereke Agah Ateş Mahallesi Küllük Caddesi adresinde ikamet eden şoför Veli Eren (69) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Veli Eren’in cenazesi Hereke Özü Pek Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.