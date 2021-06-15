İzmit Bekirdere Mahallesi Harman Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Hayri Öncü (88) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hayri Özcü’ün cenazesi Ağaçağıl Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ağaçağıl Mezarlığında toprağa verildi.