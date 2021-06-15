İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi kaynakçı şişman Mehmet olarak bilinen Mehmet Çınar (59) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Çınar’ın cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.