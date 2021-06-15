İzmit Yenikent Mahallesi Kumlu Sokak adresinde ikamet eden emekli pazarcı Nejat Açıkalın (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nejat Açıkalın’ın cenazesi İmam-ı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.