Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesinde ikamet eden müteahhit merhum Ömer Fitoz’un eşi Remziye Fitoz (88) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Remziye Fitoz’un cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.