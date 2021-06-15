Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Badem Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Hamza Cengiz’in eşi Tamam Cengiz (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Tamam Cengiz’in cenazesi İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.