İzmit Kabaoğlu Mahallesi Alkan Sokak Ceylan Kent Evlerinde ikamet eden emekli öğretmen merhum Fevzi Altun’un eşi Zülfinaz Altun (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zülfinaz Altın’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.