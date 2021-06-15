Derince Çınarlı Mahallesi Nergiz Sokak adresinde ikamet eden maliyeden emekli sicil yoklama memuru Ziyattin Şener (69) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ziyattin Şener’in cenazesi Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.