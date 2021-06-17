Kartepe Köseköy Mahallesi Gazi Yasin Caddesi adresinde ikamet eden fabrika işçisi İsmail Akbaş (47) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Akbaş’ın cenazesi Köseköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.