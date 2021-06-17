Derince Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden yurt dışından emekli merhum Asım Sancak’ın eşi Sevdiye Sancak (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sevdiye Sancak’ın cenazesi 95 Evler Körfez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.