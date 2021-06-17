Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Elazığ Maden Belediyesinden emekli Mehmet Mutlu’nun eşi Seher Mutlu (66) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sher Mutlu’nun cenazesi Yeni Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.