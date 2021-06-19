Derince Sırrıpaşa Mahallesi Henadan Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Beyaz Katkay’ın eşi Gülsüm Katkay (87) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Gülsüm Katkay’ın cenazesi Harmantarla Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.