İlker Önder
Balıkesir Ayvalık’ta ikamet eden SEKA emeklilerinden merhum Yunus Önder’in oğlu, Sevinç Güler’in eşi Ülkü Güler’in kardeşi, Bilge Tuncay ve Cumhur Önder’in babaları, İlker Önder (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi 21 Haziran Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.