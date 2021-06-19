Balıkesir Ayvalık’ta ikamet eden SEKA emeklilerinden merhum Yunus Önder’in oğlu, Sevinç Güler’in eşi Ülkü Güler’in kardeşi, Bilge Tuncay ve Cumhur Önder’in babaları, İlker Önder (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Cenazesi 21 Haziran Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanlığında toprağa verilecek.