Derince İbni Sina Mahallesi Meşe Sokak üzerinde ikamet eden emekli devlet memuru Muharrem Şener (72) beyin felci nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Muharrem Şener’in cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.