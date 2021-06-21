Kartepe Eşme Mahallesi Sahil Sokak üzerinde ikamet eden emekli çiftçi merhum Mustafa Kocaağa’nın eşi Müzeyyen Kocaağa (87) beyinden pıhtı atması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Müzeyyen Kocaağa’nın cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Eşme Mezarlığında toprağa verildi.