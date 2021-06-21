İzmit Kısalar Mahallesinde ikamet eden Necati Günen (88) kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmit Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu Müdürü Orhan Günen ile birlikte 4 çocuk babası olan Necati Günen’in cenazesi Kısalar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kısalar Mezarlığında toprağa verildi.