Gölcük Şehitler Mahallesi 409. Sokak adresinde ikamet eden esnaf Bekir Yıldır’ın eşi Fatma Yıldır (44) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Yıldır’ın cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.