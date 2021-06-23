Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi Soğukoğlu Caddesi adresinde ikamet eden Tersaneden emekli Turhan Dinç’in eşi Kadriye Dinç (61) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Kadriye Dinç’in cenazesi İhsaniye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.