Kartepe Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı adresinde ikamet eden tornacı merhum Selahattin Zengin’in eşi Ömriye Zengin (83) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ömriye Zengin’in cenazesi Nusretiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nusretiye Mezarlığında toprağa verildi.