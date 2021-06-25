Derince Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi adresinde ikamet eden Embiye Çokbilir (56) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Embriye Çokbilir'in cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.