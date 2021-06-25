Gölcük İpekyolu Mahallesi 657. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Salih Mehmet Yılmaz’ın eşi Zühre Yılmaz (76) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zühre Yılmaz'ın cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi.