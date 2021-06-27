Derince Çınarlı Mahallesi Gülistan Sokak adresinde ikamet eden Ahmet Demir (61) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Emekli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Demir'in cenazesi Çınarlı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi