Kandıra Ahmet Hacılar Mahallesi Çerkeşli Mevkii Küme Evlerinde ikamet eden Esma Karakoç (97) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Esma Karakoç'un cenazesi Çerçili Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çerçili Mezarlığında toprağa verildi