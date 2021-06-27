Gebze Arapçeşme Mahallesi 1009 Sokakta ikamet eden Hamit Özdemir (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Emekli ve 11 çocuk babası olan Hamit Özdemir'in cenazesi Eskiyol İmaret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi