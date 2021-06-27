Kartepe Maşukiye'de ikamet eden İdris Öztürk (60) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Emekli ve 2 çocuk babası olan İdris Öztürk'ün cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi