İzmit Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak üzerinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mustafa Kurtuluş’un eşi Sevim Kurtuluş (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Sevim Kurtuluş’un cenazesi Sakarya Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.