İzmit Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan merhum Rıfat Çeliköz’ün eşi Seyhan Çeliköz (59) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Seyhyan Çeliköz’ün cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.