İzmit Şirintepe Mahallesi Barış Caddesi üzerinde ikamet eden mobilya ustası Kadir Temel (81) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Kadir Temel’in cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.