Başiskele Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Ömer Taşkın’ın eşi Mükerrem Taşkın (80)kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Mükerrem Taşkın’ın cenazesi Damlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığında toprağa verildi.