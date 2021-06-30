Körfez Güney Mahallesi Hür Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Arif Taksim’in eşi Sabire Taksim (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Sabire Taksim’in cenazesi Bağdat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.