Gölcük İhsaniye Denizevler Mahallesi Gümüş Pala Caddesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi Şaban Arduç’un eşi Saniye Arduç (76) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Saniye Arduç’un cenazesi Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.