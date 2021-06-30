Derince Deniz Mahallesi Makasbaşı Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi İlyas Karakoç (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan İlyas Karakoç’un cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.