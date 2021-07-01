İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak adresinde ikamet eden eski Mannesman boru fabrikasından emekli Mehmet Esin’in eşi Ayşe Esin (71) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Esin'in cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.