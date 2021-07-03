İzmit Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden emekli nakliyeci Erdoğan Meriç(67) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Erdoğan Meriç’in cenazesiOrhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.