İzmit Çubuklu Bala Mahallesi Acı Elmadüzü Sokak adresinde ikamet eden Petkimemeklisi merhum Osman Koç’un eşi Hatice Koç(87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan Hatice Koç’un cenazesi Çubuklu Bala Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Bala Mezarlığında toprağa verildi.