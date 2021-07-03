Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi Değirmendere İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden emekli memur merhum Turgut Baykal’ın eşi Sabahat Baykal(92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sabahat Baykal’ın cenazesi Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sultanbaba Mezarlığında toprağa verildi.