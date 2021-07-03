Körfez Barbaros Mahallesi Zirve Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Mehmet Söğüt’ün eşi Şadiman Söğüt(72)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yengesi ve 5 çocuk annesi olan Şadiman Söğüt’ün cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.