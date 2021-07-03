Yüksel Aktuna
Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden Yusuf Leşkeri’nin kızı, bir dönem DSP belde başkanlığı yapan Razi Leşkeri'nin kuzeni, merhum Nevzat Aktuna’nın eşi, İstanbul Fatih’te ikamet edenbağkur emeklisi 3 çocuk annesi Yüksel Aktuna(85) vefat etti. Yüksel Aktuna’nın cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.