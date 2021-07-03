Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden Yusuf Leşkeri’nin kızı, bir dönem DSP belde başkanlığı yapan Razi Leşkeri'nin kuzeni, merhum Nevzat Aktuna’nın eşi, İstanbul Fatih’te ikamet edenbağkur emeklisi 3 çocuk annesi Yüksel Aktuna(85) vefat etti. Yüksel Aktuna’nın cenazesi Maşukiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maşukiye Merkez mezarlığında toprağa verildi.