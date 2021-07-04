İzmit Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Kemal Çam’ın eşi Döndü Çam (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Döndü Çam’ın cenazesi Kuruçeşme Hacı Selahattin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.