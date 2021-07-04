Gölcük Şirinköy Mahallesi Sivritepe Caddesi adresinde ikamet eden Hollanda’dan emekli merhum Mehmet Kara’nın eşi Neriman Kara (68) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 11 çocuk annesi olan Neriman Kara’nın cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.