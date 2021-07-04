Derince Sırrıpaşa Mahallesi Dilmen Sokak adresinde ikamet eden emekli vinç operatörü Nusret Sezer (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nusret Sezer’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığında toprağa verildi.