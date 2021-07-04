İzmit Kadıköy Mahallesi Nigiz Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Yücel Hallaç (68) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Yücel Hallaç’ın cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.