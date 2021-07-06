Başiskele Tepecik Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Faik Kılıç’ın eşi Fatma Kılıç(89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Fatma Kılıç’ın cenazesi Yuvacık Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tepecik Köy Mezarlığında toprağa verildi.