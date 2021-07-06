İzmit Yenimahalle Gönül Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Bekir Alpman’ın eşi Hatice Alpman(81)kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Alpman’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.