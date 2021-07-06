İzmit Yenişehir Mahallesi Yeşil Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hasan Buran’ın eşi Meliha Buran(73)kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Meliha Buran’ın cenazesi Merkez Erikli Belen Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Erikli Mezarlığında toprağa verildi.