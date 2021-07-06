İzmit Akçakoca Mahallesi Rasathane Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli İsmail Hakkı Kılıç(78)Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Hakkı Kılıç’ın cenazesi Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.