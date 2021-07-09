Derince Yenikent Mahallesi Begüm Sokak adresinde ikamet eden Türkiye Sakatlar Derneği Kocaeli Şubesi eski başkanı Hereke Nuh Çimento Fabrikasından emekli Davut Akçay (61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Davut Akçay’ın cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.